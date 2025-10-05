Omoda анонсировала новый кроссовер С6

Китайский автопроизводитель Omoda планирует представить новый концептуальный кроссовер C6, сообщает quto.ru.

«Концептуальная версия модели C6 увидит свет до конца октября 2025 года на саммите поклонников марки», — сообщает портал.

Подробностей о прототипе пока немного. Известно, что автомобиль будет построен на новой архитектуре SNA, также новинка обзаведётся полным приводом.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Серийный автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, вариатор и передний привод.

