Семь погибших. Водитель микроавтобуса покурил марихуану, уснул и врезался в фуру

В Калмыкии семь пассажиров микроавтобуса погибли после столкновения с фурой

На федеральной трассе в Калмыкии водитель микроавтобуса уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Погибли семь пассажиров, еще 11 пострадали. СМИ сообщают, что в крови виновника ДТП нашли следы марихуаны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров взял под личный контроль расследование уголовного дела, так как три волгоградца погибли, еще трое пострадали.

В Калмыкии в ночь на 19 мая микроавтобус врезался в грузовик. Семь пассажиров погибли, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

ДТП произошло в 2:30 в Юстинском районе на 1211-м километре ФАД Р-22 «Каспий» — на трассе Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань. Микроавтобус Volkswagen Crafter следовал из Волгограда в Астрахань. По данным Baza, 40-летний водитель микроавтобуса уснул за рулем. Его транспортное средство выехало на встречную полосу и на большой скорости врезалось в фуру с прицепом. 51-летний житель Тульской области — водитель грузовика — пытался прижаться к отбойнику, чтобы избежать столкновения, но это не помогло.

Пассажиры микроавтобуса утверждают, что водитель проснулся только после удара. Он ничего не понял и стал их расспрашивать о случившемся.

«По словам свидетелей, которые сидели рядом с водителем, он просто засыпал уже. Он шел на обгон и не успел вывернуть от фуры и задел ее левой стороной», — рассказал РЕН ТВ пассажир Дмитрий Рыжков.

МВД Калмыкии возбудило уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц. ТАСС со ссылкой на источник в полиции пишет, что ДТП произошло по вине водителя микроавтобуса.

close ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

На кадрах с места происшествия видно, что фура вплотную стоит у отбойника. У грузовика почти нет повреждений, а у микроавтобуса вся левая часть полностью разбита.

Семеро погибли, 11 в больнице

По словам участников ДТП, трех пассажиров микроавтобуса в результате толчка выбросило на трассу, они погибли. Еще четверо скончались в автобусе. 11 человек, в том числе водитель микроавтобуса, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

РЕН ТВ опубликовал список пострадавших — им от 21 до 61 года. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. У водителя микроавтобуса ушиб грудной клетки и ссадины на лице.

«Три человека транспортированы астраханским Центром медицины катастроф в Александро-Мариинскую больницу города Астрахани. Остальных пострадавших забрали родственники. У людей диагностированы травмы легкой степени тяжести — ссадины и ушибы. На данный момент в больнице остается один человек с ушибом колена — он ждет приезда родственников», — рассказали в минздраве Калмыкии.

В салоне не было детей. Всего внутри был 21 пассажир. Трое от госпитализации отказались, пишет Baza.

Три жителя Волгоградской области погибли, трое пострадали. Губернатор региона Андрей Бочаров взял расследование дела под личный контроль. Он также поручил подконтрольным ему ведомствам организовать взаимодействие с профильными службами Калмыкии для оперативного решения вопросов оказания необходимой помощи.

В крови виновника нашли наркотики

Baza выяснила, что освидетельствование показало наличие в крови водителя микроавтобуса наркотических средств. По предварительным данным, это была марихуана. Однако вещество может находиться в крови до 30 дней, поэтому точно неизвестно, употреблял ли водитель наркотики непосредственно до рейса.

Два ДТП с автобусами в Подмосковье: 15 человек пострадали, четверо умерли В Подмосковье рейсовый автобус врезался в фуру, которая незадолго до этого попала в ДТП... 18 мая 01:04

Издание V1.ru выяснило, что микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю Анастасии Липченко и зарегистрирован в Волгограде. Компания занимается перевозкой людей по маршрутам Волгоград — Астрахань и Волгоград — Саратов. Рейс, который попал в ДТП, был ночным. В 21:10 они отправились от Центрального автовокзала Волгограда и должны были прибыть в Астрахань в 5:30 следующего дня.