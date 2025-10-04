Водитель упавшего в Фонтанку Porsche арестован

Водителя Porsche Cayenne, который упал в реку Фонтанку, арестовали на два месяца. Об этом сообщает в Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие считает, что накануне около 6:00 нетрезвый водитель ехал по улице Чайковского в направлении набережной Фонтанки. Он «проявил преступное легкомыслие и невнимательность», когда подъехал к нерегулируемому перекрестку у реки на скорости 60 км/ч. Из-за этого водитель не мог постоянно контролировать машину, наехал на бордюр, выехал на правый тротуар проезжей части набережной, протаранил ограждение и упал в Фонтанку. Его пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения автомобилист отказался.

В посте уточняется, что мужчина признал вину и не возражал против заключения под стражу до 2 декабря.

До этого Telegram-канал SHOT узнал, что водитель купил Porsche ровно три года назад и нахватал за это время более 80 штрафов, в том числе за превышение скорости и проезд на красный. Он до сих пор не оплатил 11 штрафов на почти на 13 тыс. руб.

