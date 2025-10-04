Названы самые продаваемые кроссоверы в России

Самым продаваемым новым кроссовером на российском рынке в сентябр2025 года стал Haval Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В первый месяц осени он разошелся тиражом в 6,1 тыс. экземпляров.

На вторую строчке оказался Geely Coolray — паркетник Belgee X50 белорусской сборки, реализованный в количестве 5,5 тыс. единиц. Третьим стал Geely Monjaro — продано 4 тыс. машин.

В топ-10 таких машин по итогам сентября текущего года также вошли кроссоверы Haval M6 (3,7 тыс. ед.), Lada Niva Legend (3 тыс. ед.), Chery Tiggo 7L (2,8 тыс. ед.), Belgee X70 (2,7 тыс. ед.), Changan Uni-S / CS55 Plus (2,6 тыс. ед.), Lada Niva Travel (2,4 тыс. ед.) и Omoda C5 (2,2 тыс. ед.).

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.