Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

В Москве на МКАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД внешняя сторона 106 км», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машина горит на обочине дороги, при этом пламя охватило транспорт полностью.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», на месте возгорания работали оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В районе ДТП движение транспорта было затруднено на один километр.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Инцидент произошел 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. Молодой человек на спортинвентаре не обратил внимание на общественный транспорт, который начал поворачивать. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее ДТП парализовало движение на юго-западе Москвы.