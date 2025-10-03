Москвичам напомнили о перекрытии улиц города 4 и 5 октября

В Москве 4 и 5 октября будет перекрыто движение на ряде улиц из-за проведения полумарафона, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение будет временно закрыто: до 22:00 5 октября на Университетской площади; 4 октября с 08:00 до 16:00 на улице Косыгина и Мичуринском проспекте; 5 октября с 09:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники», — отмечается в сообщении.

Также 5 октября с 9:30 утра и до 13 часов будет перекрыто движение на съезде с моста Лужники, на Хамовническом валу, а также на Фрунзенской и Лужнецкой набережных. На тех же участках улиц и набережных, которые закроют для проведения полумарафона, будет запрещена парковка автотранспорта.

