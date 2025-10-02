На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Шереметьево мигрант подмял под колеса охранника и попал на видео

В Шереметьево водитель-мигрант решил не платить за парковку и сбил сотрудника безопасности аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Все случилось в терминале В 18 сентября. Таксист решил переехать сотрудника аэропорта из-за того, что не хотел оплачивать парковку, в тот момент, когда он выставлял ограждения. После этого, водитель попытался скрыться с места преступления, но его остановили и задержали. Пострадавший сотрудник получил сильные травмы», — говорится в публикации.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что это уже не первое нарушение водителя.

«Аналогичные происшествия на территории аэропорта вызывают серьезную озабоченность и подчеркивают необходимость повышенного внимания к вопросам соблюдения законодательства РФ гражданами иностранных государств, — отметили там.

Водителя удалось задержать, было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на северо-западе Москвы перевернулась скорая с пациентом и медиками.

