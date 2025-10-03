Суд освободил сына олигарха на Rolls-Royce, сбившего байкера в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд освободил сына олигарха и бизнесмена Сергея Сосорева, который сбил байкера на Rolls-Royce с красивыми номерами в конце мая. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

«Потерпевший претензий к Сосореву не имеет, было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением. Суд уголовное дело в отношении Сосорева прекратил в связи с примирением сторон. Сосорев освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — говорится в публикации.

Отмечается, что предприниматель в сфере сигарного и ресторанного бизнесов Сосорев более двух месяцев провел под стражей.

В июне главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего бизнесмена Сергея Сосорева, который на своем белом Rolls-Royce совершил наезд на мотоциклиста на Петергофском шоссе. СК подозревало водителя в попытке покушения, ему грозил реальный тюремный срок.

Делом также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, поручивший доложить ему о ходе расследования.

Ранее россиянка оказалась в долговой яме из-за реформы утильсбора на иномарки.