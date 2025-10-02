Видео: москвич с ножом напал на таксиста

В Москве на видео попало, как пассажир с ножом угнал такси

В Москве пассажир с ножом угнал такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Москве пассажир такси во время поездки достал нож и заставил водителя отдать ему машину. После злоумышленник сел за руль и уехал, но был оперативно задержан. Диалог между водителем и пассажиром записала камера в такси», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пассажир, который сидит на переднем сиденье, говорит водителю, чтобы тот покинул транспорт. После того, как мужчина выходит, нарушитель быстро уезжает.

По информации канала, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении нарушителя. В настоящее время мужчина находится под стражей.

