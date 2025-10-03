Названы автомобили, которые чаще других разбиваются в «тотал»

Ренессанс назвал 17 машин, которые чаще всего разбиваются в тотал

В России перечислили автомобили, которые чаще других повреждаются в ДТП настолько, что их бессмысленно восстанавливать. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики группы «Ренессанс Страхование». Такие машины на профессиональном сленге страховщиков называются «тотал», отметили в компании.

«Подсчитали частоту, с которой автомобили получали в ДТП тотальные повреждения. Первыми в этой категории стоят Skoda Fabia, Renault Logan, Skoda Yeti и Zeekr 001 — для каждой из этих моделей частота «тоталей» составила в среднем 1,5–2 автомобиля на 100 застрахованных», — рассказали в страховой компании.

В десятку «тотальных» машин также попали Audi A3, Audi A4, BMW X6, Opel Mokka, Mercedes-Benz GLE и Audi A6.

Невосстановимые повреждения при аварии также часто получают Lexus RX, Suzuki Grand Vitara, Skoda Octavia, Omoda S5, Audi Q7, Mazda 6 и Skoda Karoq.

Ранее в России рекордно снизились продажи новых автомобилей.