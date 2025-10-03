На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы автомобили, которые чаще других разбиваются в «тотал»

Ренессанс назвал 17 машин, которые чаще всего разбиваются в тотал
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В России перечислили автомобили, которые чаще других повреждаются в ДТП настолько, что их бессмысленно восстанавливать. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики группы «Ренессанс Страхование». Такие машины на профессиональном сленге страховщиков называются «тотал», отметили в компании.

«Подсчитали частоту, с которой автомобили получали в ДТП тотальные повреждения. Первыми в этой категории стоят Skoda Fabia, Renault Logan, Skoda Yeti и Zeekr 001 — для каждой из этих моделей частота «тоталей» составила в среднем 1,5–2 автомобиля на 100 застрахованных», — рассказали в страховой компании.

В десятку «тотальных» машин также попали Audi A3, Audi A4, BMW X6, Opel Mokka, Mercedes-Benz GLE и Audi A6.

Невосстановимые повреждения при аварии также часто получают Lexus RX, Suzuki Grand Vitara, Skoda Octavia, Omoda S5, Audi Q7, Mazda 6 и Skoda Karoq.

Ранее в России рекордно снизились продажи новых автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами