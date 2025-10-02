На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России внезапно подорожал кроссовер «Москвич 3»

Цены на кроссовер «Москвич 3» в России выросли на 62 тысячи рублей
Телеграм-канал «Завод Москвич»

Российский автобренд «Москвич» поднял цены на свою самую дешевую и популярную модель — кроссовер «Москвич 3». Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«В комплектациях 2025 года выпуска, кроме новых исполнений с телематикой и версии РУ с ручным управлением, он подорожал на 49-62 тыс. рублей или 2,4-3,4%», — сообщает портал.

Отмечается, что на максимальные 62 тыс. рублей выросла в цене базовая комплектация «Стандарт плюс» с механической коробкой передач, тогда как эта же версия с вариатором и топовый вариант «Комфорт» подорожали на 49 тыс. рублей.

До этого в России подешевел китайский пикап-хардтоп Oting Palasso.

Так, автомобиль в комплектации «Стандарт» подешевел на 150 тыс. рублей и стоит теперь 3,85 млн рублей. Топовая версия «Делюкс» лучила скидку 240 тыс. рублей. Цена — 4,1 млн рублей.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе.

Ранее сообщалось, что седан Amberauto А5 подешевел в России на 700 тысяч рублей.

