«Навернулось колесо»: на МКАД кульбит автомобиля с человеком в салоне попал на видео

На МКАД на видео сняли, как авто с человеком в салоне перевернулось в жестком ДТП
true
true
true

В Москве на МКАД автомобиль перевернулся в момент движения. Об этом сообщает Telegram-канал СпецДорПроект.

«Наехал на стык — навернулось колесо! ДТП на 60 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль с водителем сначала падает на бок, затем – переворачивается и начинает вращаться на проезжей части. Кроме того, на записи заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетаются по дороге.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько машин.

«МКАД после Рублевки», — говорится в сообщении Telegram-канала «На МКАДе ДТП Москва».

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три автомобиля, которые попали в массовое ДТП. На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что машины получили повреждения: у автомобилей смяты кузова.

Ранее стало известно, сколько стоит самое дорогое машино-место в Москве.

