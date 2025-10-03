На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэксперт назвал проблемы, о которых сигнализируют странные звуки в машине

Автоэксперт Васильев: стуки в машине могут говорить о неисправностях
isaravut/Shutterstock/FOTODOM

Появление необычных звуков в автомобиле во время движения может сигнализировать о возможных неисправностях. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Так, например, стуки при проезде мелких неровностей или лежачих полицейских могут говорить о том, что из строя вышли сайлент-блоки, амортизаторы или шаровые опоры. Гудением могут проявляться разрушения ступичных подшипников, цоканием двигателя — неисправные гидрокомпенсаторы. Эксперт добавил, что шум в передних колесах могут указывать на износ шарниров равных угловых скоростей.

«При больших углах поворота появляется хруст — это сигнал о необходимости замены важных узлов. Изношенные тормозные колодки проявляются свистом или скрежетом при торможении, а механические коробки передач дают характерный хруст при неисправных синхронизаторах», — добавил Васильев.

В целом при появлении любых непонятных звуков он посоветовал обратиться к специалистам.

Директор департамента по работе с партнерами Uremont Александр Петров до этого говорил, что наиболее частая проблема с автомобилями в межсезонье связана с неисправностью моторчика стеклоомывателя. Еще одна ошибка — использование неподобающей вязкости масла для зимнего сезона. Густое масло не будет должным образом выполнять свои смазывающие функции.

Ранее россиянам рассказали, через сколько лет начинают ржаветь китайские машины.

