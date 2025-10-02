Названы 3 ошибки при подготовке машины к холодам

Наиболее частая проблема с автомобилями в межсезонье связана с неисправностью моторчика стеклоомывателя. Об этом lenta.ru сообщил директор департамента по работе с партнерами Uremont Александр Петров.

«В летний период многие водители заливают в систему воду или смесь воды с небольшим количеством спирта, но при наступлении холодов эта жидкость замерзает. Замерзшая жидкость может повредить патрубки и сам моторчик омывателя», — объяснил Петров.

Еще одна ошибка — использование неподобающей вязкости масла для зимнего сезона. Густое масло не будет должным образом выполнять свои смазывающие функции.

Кроме того, стоит обратить внимание на радиаторы. Грязь затрудняет процесс охлаждения и терморегулирования, что может привести к перегреву мотора.

До этого автоэксперт Егор Васильев рассказал, что повышенный расход масла в двигателе автомобиля может возникать из-за особенностей конструкции или поломки.

Он пояснил, что некоторые моторы проектируют так, чтобы потреблять больше масла. Насторожиться стоит в случае, если расход резко увеличился по сравнению с нормой, указанной производителем. Речь может идти об износе шатунно-поршневой группы, когда маслосъемные колпачки и поршневые кольца теряют герметичность, уточнил эксперт. О проблемах могут говорить и внешние признаки. Так, например, сизый дым из выхлопной трубы и характерный запах сигнализируют о том, что смазка попадает в цилиндры.

