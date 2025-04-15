Россиянин угнал автомобиль такси, угрожая водителю пистолетом, и перевернулся на нем

В Приморье мужчина угнал машину у таксиста, угрожая ему пистолетом

В Приморье мужчина, угрожая таксисту пистолетом, угнал у него машину и перевернулся на ней. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Арсеньеве. По версии правоохранителей, 35-летний житель города Артема вызвал такси, чтобы уехать в село Пухово. Когда водитель прибыл на место, между мужчинами произошел конфликт — пассажир начал угрожать шоферу предметом, похожим на пистолет.

Таксист испугался и вышел из салона автомобиля, подчиняясь требованиям пассажира. После этого мужчина с оружием угнал машину и, двигаясь в районе Таежной улицы, не справился с управлением и опрокинулся, съехав в кювет.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. У него изъяли предмет, которым он угрожал таксисту, и отправили на экспертизу. В результате случившегося никто не пострадал, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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