Lada Niva Legend в раскраске такси попала на видео в Москве

В Москве на видео сняли такси Lada Niva Legend

В Москве сняли на видео внедорожник Lada Niva Legend в раскраске такси. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, в Москве».

1 октября Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации в такси.

По данным министерства, требованиям законопроекта о локализации автомобилей в такси соответствуют более 20 моделей от шести российских производителей.

Отмечается, что в перечень вошли седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Среди них Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus, Niva Legend и Niva Travel. Также таксисты смогут использовать УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер», и автомобили Sollers, Evolute, Voyah, Москвич.

Среди автомобилей есть модели с двигателями внутреннего сгорания, последовательные гибриды и электромобили.

