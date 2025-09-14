На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предрекли повышение цен на авто из-за увеличения утильсбора

Автоэксперт Похмелкин: увеличение утильсбора на авто приведет к росту цен на машины
Илья Наймушин/РИА Новости

Увеличение утильсбора на часть авто в России приведет к росту цен на машины, сообщил в интервью НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Минпромторг пытается выжить с рынка как можно больше денег в бюджет. Потому что увеличение налога на добавленную стоимость (НДС), в первую очередь, преследует именно эту цель. То, что она больше распространяется на машины бизнес и премиум-класса — это, конечно, в интересах производителей более дешевых автомобилей. Но когда повышаются цены на дорогие и высококачественные машины, то одновременно растут цены и на бюджетные машины», - сказал Похмелкин.

С инициативой изменить правила исчисления утильсбора на иномарки, а также с предложением перекрыть импорт иномарок частным лицам, ранее выступило «Объединение автопроизводителей России» (ОАР). Обращение в Минпромторг подписали главы «КамАЗа», «Группы ГАЗ» и Sollers.

В письме ОАР подчеркивается, что система расчета платежа исходя из объема мотора устарела. Так, турбомоторы при небольшом объеме имеют высокую мощность. Кроме того, на рынке растет количество гибридов с ДВС маленького объема. В результате одинаковым утильсбором облагаются машины разных ценовых категорий, если они имеют небольшой объем двигателя. Поэтому отечественные автопроизводители предложили ужесточить методику расчета утильсбора: вместо объема двигателя учитывать его мощность.

Ранее в России раскрыли схему незаконной растаможки лизинговых Zeekr и Lixiang.

