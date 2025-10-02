Маршрутчик и пенсионерка обматерили друг друга из-за сумок и попали на видео

Маршрутчик выгнал пенсионерку из-за больших сумок, а та обматерила его на видео

В Тюмени водитель маршрутки выгнал пенсионерку с большими сумками, которая разместила их на сиденьях и отказалась платить за багаж. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧС Тюмень Z».

«На остановке «Русское поле» в маршрутке №77 разгорелся скандал: пожилая женщина отказалась оплачивать провоз двух больших сумок. Водитель остановил транспорт и настоял на оплате. По правилам льготы распространяются только на проезд, а не на багаж. В итоге он предложил женщине выйти вместе с вещами», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах можно услышать, что водитель и пенсионерка обругали друг друга матом. Также пожелал женщина пообещала «отправить матюки» маршрутчика куда надо.

До этого в Барнауле поездка в маршрутке закончилась для местного школьника сильным стрессом. Водитель не выпускал мальчика из салона из-за непрошедшей оплаты проезда.

Водитель автобуса №58 якобы предупредил, что из-за неработающего терминала принимает оплату наличными или переводом. У школьника не было наличных, а мобильный интернет не работал, так что оплатить проезд он не смог.

Ранее мальчик сломал надкостницу из-за разваливающейся маршрутки.