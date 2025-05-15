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В Москве арестован замдиректора департамента Минтранса

Замдиректора департамента Минтранса Луговенко арестован в Москве
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко арестован сотрудниками МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник информации.

«Луговенко заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Владимира Луговенко взяли под стражу 7 мая.

До этого Мосгорсуд сократил с 12 до девяти лет срок лишения свободы бывшему главе «Автодора» Сергею Кельбаху, осужденному по делу о злоупотреблении полномочиями.

«Приговор Тверского суда Москвы изменить и окончательно назначить Кельбаху наказание в виде лишения свободы на срок девять лет», — огласила решение судебная коллегия.

Ранее двух российских чиновников заподозрили в нарушениях при госзакупках.

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