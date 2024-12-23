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Суд смягчил приговор экс-главе «Автодора» Кельбаху

Суд сократил срок заключения экс-главы «Автодора» Кельбаха на три года
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Илья Питалев/РИА Новости

Мосгорсуд сократил с 12 до девяти лет срок лишения свободы бывшему главе «Автодора» Сергею Кельбаху, осужденному по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Тверского суда Москвы изменить и окончательно назначить Кельбаху наказание в виде лишения свободы на срок девять лет», — огласила решение судебная коллегия.

В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении Кельбаха за злоупотребление служебными полномочиями было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СКР рассказали, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительную выплату в размере 2 млрд рублей акционерному обществу «Крокус интернешнл».

В то же время Счетная палата подчеркивала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

В июне 2024 года Тверской суд Москвы приговорил Кельбаха к 12 годам колонии общего режима.

Ранее двух российских чиновников заподозрили в нарушениях при госзакупках.

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