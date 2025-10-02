Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит водителю, устроившему жесткое ДТП с ребенком

Водителю, который на скорости сбил мать и дочь в Башкирии, грозит 5 лет тюрьмы

В Башкирии 20-летнему студенту, который на большой скорости сбил мать и дочь, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«По факту <…> ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

По информации канала, 20-летнего водителя Lada Priora задержали. Инцидент произошел в городе Туймазы на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Комарова. После наезда на двух пешеходов, водитель врезался в здание магазина.

Как заявили в ведомстве, в результате сильнейшего удара женщина не выжила. Ее дочь в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. В пресс-службе добавили, что освидетельствование водителя показало, что он трезв.

