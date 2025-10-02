На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит водителю, устроившему жесткое ДТП с ребенком

Водителю, который на скорости сбил мать и дочь в Башкирии, грозит 5 лет тюрьмы
true
true
true

В Башкирии 20-летнему студенту, который на большой скорости сбил мать и дочь, грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«По факту <…> ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

По информации канала, 20-летнего водителя Lada Priora задержали. Инцидент произошел в городе Туймазы на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Комарова. После наезда на двух пешеходов, водитель врезался в здание магазина.

Как заявили в ведомстве, в результате сильнейшего удара женщина не выжила. Ее дочь в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. В пресс-службе добавили, что освидетельствование водителя показало, что он трезв.

Ранее россиянин без прав сбил женщину с годовалым ребенком на дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами