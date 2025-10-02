На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Разнес стекло»: томич на авто влетел в зал магазина и попал на видео

Mash: в Томской области авто влетело в зал магазина и попало на видео
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Siberia»

В Томской области автомобиль въехал в зал магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Тойота» эффектно припарковалась прямо под вывеской «1000 мелочей» в Асино. Водитель разнес стекло задним ходом», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что задняя часть транспорта находится в магазине, вокруг разбросаны осколки. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые разбираются в ситуации.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД фронтальный погрузчик перелетел через дорожное ограждение в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель погрузчика выезжает на обочину дороги, чтобы избежать столкновения с грузовиком. Далее на записи заметно, как транспорт переезжает через дорожное ограждение и останавливается.

Ранее ДТП парализовало движение на юго-западе Москвы.

