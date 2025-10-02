На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавшую в Красноярском крае семью могли задрать медведи

Mash: в Красноярском крае на семью могли напасть медведи после выхода из авто
true
true
true
close
Telegram

На семью, пропавшую в Красноярском крае, могли напасть медведи, сообщает Telegram-канал Mash.

«Кутурченское Белогорье известно как территория для дикого туризма. В этих местах много бурых медведей. Они регулярно выходят к реке, которая пользуется популярностью у туристов, чтобы ловить рыбу, и часто встречаются с людьми. По ночам звери выходят на разведку и могут забрести слишком близко к охотничьим домикам», — говорится в публикации.

При этом канал отмечает, что территорию никто не контролируют и там спокойно гуляют туристы. Это неоднократно вызывало жалобы местных жителей.

Семья из трех человек пропала во время туристического похода в Красноярском крае. По предварительным данным, еще 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их пятилетний ребенок отправились в сторону горы Буратинка, однако с тех пор не выходили на связь. Пропавших ищут несколько десятков полицейских, спасателей, добровольцев и местных жителей.

По данным Mash, автомобиль потерявшейся семьи нашли в поселке Кутурчин.

Ранее москвич с ножом напал на таксиста.

