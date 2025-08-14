Москву назвали лидером по внедрению автономных систем в городе

Москва стала лидером среди мегаполисов мира по масштабам внедрения беспилотных технологий в транспорте, строительстве и других сферах городской инфраструктуры, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исследование фонда «Московский инновационный кластер».

В исследовании отмечается, что столица опередила Лондон, Сан-Франциско, Токио и другие города по масштабам внедрения беспилотных систем.

По данным исследования, с 2018 года объем венчурных инвестиций в автономные технологии превысил $98 млрд, а в Москве – 2,8 млрд рублей.

Всего в Москве 123 компании и 16 научно-технических центров разрабатывают беспилотные системы и ПО для них.

В исследовании добавили, что в столице в тестовом режиме работают беспилотные автомобили, трамваи, поезда и такси. Также для инспекции канализационных труб используются роботы, а беспилотные системы помогают тушить пожары и используются для инспекции строительных площадок и отделки помещений.

«В 2024 году объем выручки производителей беспилотных систем и ПО для них составил 36,8 млрд рублей», — говорится в исследовании.

В пресс-службе фонда добавили, что компании в столице активно внедряют ИИ и другие технологические решения, чтобы улучшить эффективность работы беспилотных систем.