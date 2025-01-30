Минтранс РФ начал подготовку к массовому внедрению беспилотных авто

Министерство транспорта России подготовило проект правительственного распоряжения, который должен стать шагом к массовому появлению беспилотных машин (высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС)) на дорогах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Поправки предлагается внести в «концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на дорогах» от 2020 года. В Минтрансе пояснили, что документ требует актуализации.

«Полученный опыт вместе с изучением международной практики позволяет обновить классификацию уровней автоматизации транспортных средств. Новая версия концепции — это, по сути, фундамент требований для сертификации ВАТС. Как только изменения будут утверждены, можно будет ее начать», — заявили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что поправки по большей части имеют технический характер.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр заявил, что к 2033 году в России на беспилотный режим переведут 30% транспорта, включая автобусы. Это поможет снизить проблему с нехваткой водителей общественного транспорта, отметил он в пресс-центре НСН.

«Я говорю не о будущем, я говорю о настоящем, потому что сегодня мы уже видим беспилотные такси, где водители сидят справа, видим беспилотные режимы работы для дальнобойщиков, техники в сельском хозяйстве, — подчеркнул автоэксперт. — Поэтому автобусы тоже будут задействованы, так как спад работников будет продолжаться».

Директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова отметила, что сейчас, перед введением сертификации беспилотных транспортных средств, регулятору «необходимо более четко и детально прописать различия между уровнями автоматизации и требования к каждому из них».

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