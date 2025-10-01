На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане BMW проломил здание и попал на видео

В Дагестане BMW влетел в здание и попал на видео
В Дагестане произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Дербент».

«В сторону Дербента по трассе жесткое ДТП, BMW залетела в здание», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобиль проломил здание. Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Голос Дагестана».

До этого в Удмуртии легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате пострадали три человека, находившиеся в кабине первого участника ДТП, они не выжили.

Ранее в Приморском крае девочка выпала из кузова на ходу.

