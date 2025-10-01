«Не выпускали из автобусов»: в Москве сняли на видео рейд по безбилетникам

На видео попал рейд по безбилетникам в Москве, которых не выпускали из автобусов

В Москве прошел рейд по безбилетникам в автобусах. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Так сегодня проходил рейд по безбилетникам около станции метро Фили. Пассажиров не выпускали из автобусов без проверки оплаты проезда и документов», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как пассажиров проверяют контролеры.

В сентябре в Москве следователи провели масштабную проверку по факту организации незаконной миграции после нападения на футболиста из подмосковного города Щелково. Были выявлены более 80 нелегалов.

