«Не выпускали из автобусов»: в Москве сняли на видео рейд по безбилетникам

На видео попал рейд по безбилетникам в Москве, которых не выпускали из автобусов
В Москве прошел рейд по безбилетникам в автобусах. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Так сегодня проходил рейд по безбилетникам около станции метро Фили. Пассажиров не выпускали из автобусов без проверки оплаты проезда и документов», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как пассажиров проверяют контролеры.

В сентябре в Москве следователи провели масштабную проверку по факту организации незаконной миграции после нападения на футболиста из подмосковного города Щелково. Были выявлены более 80 нелегалов.

Ранее на видео попало, как гаишники гнались за пьяным байкером.

