В России подешевел самый доступный внедорожник Tank 300

Внедорожник Tank 300 подешевел в России на 100 тысяч рублей
true
true
true
close
Tank

В России в двух версиях подешевел внедорожник Tank 300, сообщает портал «Автоновости дня».

«Бренд Tank изменил цены на внедорожник Tank 300 в России. На комплектации Adventure и Premium 2024 и 2025 годов выпуска они снизились на 100 тыс. рублей, а на версии City Adventure и City Premium обоих годов — выросли на 50 тыс. рублей», — сообщает портал.

Цены на Tank 300 в России начинаются от 4,2 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.

