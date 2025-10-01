Haval не вошел в список такси

Минпромторг не включил Haval в список моделей, которые могут работать в такси

Минпромторг 1 октября опубликовал список автомобилей соответствующих требованиям закона о локализации такси, который заработает с марта 2026 года. В нем отсутствуют некоторые автомобили, которые производятся на территории России.

В частности, в списке Минпромторга отсутствуют китайские автомобили Haval, выпускаемые на заводе в России. О том, почему их нет в списке, не сообщается.

Российский завод Haval — первое зарубежное производственное предприятие Great Wall Motor полного цикла. Завод, расположенный на территории индустриального парка «Узловая» Тульской области. Он был открыт 5 июня 2019 года. Площадь производственного комплекса составляет 183 158 кв.м. и включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, цех производства компонентов, а также завод по производству двигателей. Самая популярная модель, выпускаемая на предприятии, кроссовер Haval Jolion.

По данным министерства, требованиям законопроекта о локализации автомобилей в такси соответствуют более 20 моделей от шести российских производителей.

В перечень вошли седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Среди них Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus, Niva Legend и Niva Travel. Также таксисты смогут использовать УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер», и автомобили Sollers, Evolute, Voyah, Москвич.

Ранее сообщалось, что автомобили Solaris не вошли в список машин для работы в такси.