В Госдуме задумались о переносе сроков по локализации такси

Миронов: локализацию такси стоит отложить и смягчить критерии
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Норма о локализации такси приведет к очередному скачку цен на автомобили – водители будут вынуждены уйти с рынка, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов.

«Принятая думским большинством норма о локализации такси приведет к очередному скачку цен, которые в предыдущие два года итак выросли минимум на 40%. По оценкам экспертов, от 200 до 500 тысяч водителей, в первую очередь, самозанятых, не смогут выполнить эти требования. Будут вынуждены перейти в тень или вовсе уйти с рынка. Цены на поездки вырастут, и не только из-за дефицита водителей. Ведь понятно, что свои расходы по масштабному обновлению автопарка службы такси переложат на пассажиров. При этом правительство даже до сих пор не обнародовало список машин, которые перевозчикам надлежит покупать», — сказал он.

Миронов считает, что правительство России должно смягчить критерии по локализации автомобилей в таксопарках.

«Правительству стоит, во-первых, смягчить критерии локализации, чтобы под них подпадала продукция не только одного-двух заводов, но все автомобили российского производства. Во-вторых, нужно разработать список разрешенных авто как можно быстрее, чтобы не допустить коллапса на рынке в последний момент», — сказал он.

Сроки стоит сдвинуть для всех регионов, заявил депутат.

«Чтобы не допустить взрывного роста цен, требования о локализации необходимо отсрочить, как минимум для самозанятых водителей. Сейчас для Калининградской области и Сибири нормы о локализации вступают в силу лишь с марта 2028 года, для Дальнего Востока – с марта 2030-го. Думаю, что сроки стоит сдвинуть и для остальных регионов. Потому что ни бизнес, ни граждане к такому росту расходов не готовы. Особенно на фоне заоблачных цен на автомобили, запредельных ставок по автокредитам и лизингу», — добавил он.

13 мая 2025 года во втором чтении Госдума приняла соответствующий закон. Большинство депутатов проголосовало за поправки. Сергей Миронов воздержался, убедился корреспондент «Газеты.Ru» на основе данных официального сайта по анализу результатов голосований на заседаниях Госдумы.

Ранее автоэксперт объяснил, чем обернется увеличение утильсбора на авто.

