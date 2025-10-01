На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России свыше 70% автокомпаний «зарезали» скидки

Авилон: более 70% автопроизводителей в РФ отменили скидки
Shutterstock/FOTODOM

В России более 70% производителей отменили программы стимулирования продаж непосредственно для клиентов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Сентябрь стал первым месяцем в году, когда импортеры ослабили свои бюджеты на скидки. Основная причина — это активный июль, когда в России было продано 120 тыс. новых легковых машин, рост к июню составил сразу 34%», — отметил собеседник.

По его словам, этот факт воодушевил импортеров: весь август они обсуждали стратегии, и решили с сентября значительно уменьшить свои программы поддержки продаж.

Кроме того, на рынке новых автомобилей снижается затоваренность: запасы импортеров и дилеров сократились до разумных значений и соответствуют текущему уровню спроса.

«На рынке сейчас присутствует около 350 тыс. новых легковых машин, что соответствует трехмесячным продажам. Средний сток у дилера измеряется коэффициентом от 1 до 1,5 к ежемесячным продажам, что соответствует норме», — сказал Тюктеев.

Также опрошенные «Газетой.Ru» дилеры спрогнозировали, что в октябре российских водителей ожидает очередное повышение цен на новые и подержанные автомобили. Повышение будет на уровне 1–3%. Подробнее — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что будет с ценами на авто после повышения утильсбора.

