Стало известно, что будет с ценами на авто после повышения утильсбора

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что будет с ценами на машины после введения нового утильсбора.

«Подорожание автомобилей — это исключительно увертюра к просто ужасающей истории с введением утилизационного сбора для физических лиц, коммерческого утилизационного сбора на все автомобили с мощностью больше 160 л.с. Ясно совершенно, что такие машины подорожают на миллионы рублей. Это 550 тысяч машин, которые в год заезжают в Российскую Федерацию», — заявил Шапарин.

По его словам, не повезет тем, кто уже заказал машины из-за границы. По прибытии авто в Россию владельцы будут вынуждены платить уже повышенный утильсбор.

16 сентября «Известия» сообщили, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

По его мнению, из-за этой меры сильно подорожают автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi, а также машины других премиум-брендов, их продажи существенно снизятся. На импорт праворульных японских машин новый утильсбор скажется лишь незначительно, указал Целиков.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, какие автомобили останутся доступными для ввоза при новом утильсборе.