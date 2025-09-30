Автомобиль протаранил забор детского сада и врезался в толпу малышей в США

Пятеро детей получили ранения после того, как автомобиль протаранил забор детского сада и выехал на игровую площадку в американском городе Ковентри. Об этом сообщает wpri.com.
Отмечается, что в момент ДТП на площадке находились 15 детей. После аварии пятеро из них с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Полиция устанавливает причину ДТП.
До этого в Долгопрудном иномарка влетела в остановку рядом с торговым центром «Город».
Инцидент произошел на Лихачевском проспекте, Hyundai на скорости влетел в остановку, на которой стояли люди.
27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он в состоянии шока. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее появилось видео наезда угнанного автомобиля на толпу людей на Кубани.