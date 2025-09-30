Автомобиль протаранил забор детского сада и врезался в толпу малышей в США

В США автомобиль пробил забор детского сада и врезался в толпу детей

Пятеро детей получили ранения после того, как автомобиль протаранил забор детского сада и выехал на игровую площадку в американском городе Ковентри. Об этом сообщает wpri.com.

Отмечается, что в момент ДТП на площадке находились 15 детей. После аварии пятеро из них с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Полиция устанавливает причину ДТП.

До этого в Долгопрудном иномарка влетела в остановку рядом с торговым центром «Город».

Инцидент произошел на Лихачевском проспекте, Hyundai на скорости влетел в остановку, на которой стояли люди.

27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили черепно-мозговые травмы. Водитель иномарки жив, он в состоянии шока. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее появилось видео наезда угнанного автомобиля на толпу людей на Кубани.