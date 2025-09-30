Массовое ДТП парализовало движение на ТТК в Москве

В Москве движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) затруднено из-за массовой автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне ТТК в районе 2-го Крестовского переулка произошло ДТП с участием 3-х автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются»,— сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 5 км. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водители подрались после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину. После ДТП водители выходят из своих автомобилей и несколько минут разговаривают. Далее на записи заметно, как один из мужчин ударяет водителя, в этот момент подъезжает такси, из которого выходит мужчина и останавливает конфликт.

Ранее москвич на Volvo снес скорую с медиками, и это попало на видео.