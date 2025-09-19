В России десятки автомобилей пьяных водителей отправили на СВО

В России десятки машин, изъятых у пьяных водителей, отправили на СВО

В Волгоградской области 57 автомобилей, которые изъяли у пьяных водителей, передали с начала года для нужд СВО. Об этом сообщает Госавтоинспекция России.

«Водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, уже будучи лишенными водительских прав, сотрудники Госавтоинспекции выявляют на дорогах практически ежедневно.В этом случае в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»», — говорится в публикации.

По этой статье предусматривается конфискация автомобиля.

В городе Наро-Фоминске Московской области 16 сентября взорвали автомобиль участника СВО.

Взрыв произошел утром на улице Профсоюзная. По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство. Волной выбило стекла иномарки, в результате произошедшего также повредился корпус автомобиля. В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия, идет следствие.

Ранее военблогер Алехин прокомментировал информацию о его автопарке.