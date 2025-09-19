На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России десятки автомобилей пьяных водителей отправили на СВО

В России десятки машин, изъятых у пьяных водителей, отправили на СВО
true
true
true
close
schankz/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области 57 автомобилей, которые изъяли у пьяных водителей, передали с начала года для нужд СВО. Об этом сообщает Госавтоинспекция России.

«Водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, уже будучи лишенными водительских прав, сотрудники Госавтоинспекции выявляют на дорогах практически ежедневно.В этом случае в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»», — говорится в публикации.

По этой статье предусматривается конфискация автомобиля.

В городе Наро-Фоминске Московской области 16 сентября взорвали автомобиль участника СВО.

Взрыв произошел утром на улице Профсоюзная. По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство. Волной выбило стекла иномарки, в результате произошедшего также повредился корпус автомобиля. В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия, идет следствие.

Ранее военблогер Алехин прокомментировал информацию о его автопарке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами