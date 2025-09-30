На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новой Москве построят новый автомобильный завод

Заммэра столицы Ефимов: современный автозавод построят в Новой Москве
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Новой Москве выделят участок для строительства автомобильного завода. Об этом сообщает mos.ru со ссылкой на заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова.

«В рамках реализации МаИП (масштабного инвестиционного проекта) в Краснопахорском районе появится новое автомобильное производство. Для его строительства город предоставит в аренду земельный участок площадью 5,7 гектара. Объем частных инвестиций составит 15 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

До этого «Автостат» сообщил, что Брянский автомобильный завод BNM прекратил выпуск фургонов.

«Падение продаж на российском авторынке привело к тому, что ГАЗ в августе перевел своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, АвтоВАЗ рассматривает необходимость принятия аналогичных мер в сентябре, а «БН-Моторс» вообще приостановило сборку фургонов», — сообщило агентство.

Ранее сообщалось, что «Москвич» может сменить китайского производственного партнера.

