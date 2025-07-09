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«Москвич» может сменить китайского производственного партнера

Drom: «Москвич» может начать делать машины SAIC вместо JAC
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Автозавод «Москвич» может сменить китайского производственного партнера и выпускать автомобили концерна SAIC вместо JAC. Об этом сообщает Drom.ru со ссылкой на источники.

«Место моделей JAC на «Москвиче» могут занять модели брендов концерна SAIC. Переговоры с китайцами вышли на финишную прямую, однако уже некоторое время менеджмент SAIC не дает финальной отмашки», — отмечается в публикации.

Одним из ограничивающих факторов могут быть санкции США, наложенные на «Москвич» в 2023 году, однако остается вариант работы с SAIC через промежуточное юрлицо, которое формально разместит заказ на производство машин на Москвиче», предполагает Drom.

SAIC — крупный китайский государственный автоконцерн со штаб-квартирой в Шанхае. В этом же городе расположена и часть производственных мощностей компании.

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