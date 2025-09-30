Россиян предупредили о тотальном засилии кроссоверов на авторынке

Доля кроссоверов на рынке России достигла 73% в августе 2025 года

В России по итогам августа 2025 года было продано 88,9 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составляет 72,7% от общего объема рынка новых легковых машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что прежний максимум этого показателя был отмечен месяцем ранее – в июле он составил 71,8%. А впервые доля продаж кроссоверов и внедорожников в нашей стране преодолела 70%-ную отметку в декабре 2023 года (70,7%).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, что в России резко снизился ассортимент китайских автомобилей.