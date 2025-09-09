В России резко снизился ассортимент китайских автомобилей. Что случилось?

Ключи от автомобиля в руках менеджеров автосалона в Москве

Китайские автокомпании в России резко сократили предложение автомобилей, сильнее всего просели марки Ora, BAIC, Kaiyi, Omoda и Haimа, выяснила «Газета.Ru». Большинство китайских компаний существенно снизили импорт или даже перестали ввозить в РФ новые автомобили. Мы разобрались в причинах этого явления.

В августе 2025-го количество объявлений о продаже новых китайских автомобилей от официально представленных в РФ марок упало на 34% относительно того же периода в прошлом году. Такие данные приводятся в исследовании «Авто.ру», которое подготовили по запросу «Газеты.Ru». Речь идет как о различных моделях автокомпаний, так и о машинах одного типа, но в разных модификациях и комплектациях, что в сумме формирует широкий ассортимент выбора на платформе классифайда.

У некоторых китайских брендов падение предложения превысило средние значения по российскому рынку.

«За год объявлений стало на 84% меньше у марки Ora и BAIC,

у Kaiyi — на 60%, у Omoda — на 52%, у Haima — на 49%. Сокращение менее 30% продемонстрировали Haval, Tank, Geely, Jetour, Changan», — рассказали «Газете.Ru» аналитики классифайда.

close Покупатели осматривают автомобиль BAIC в автосалоне в Волгограде Кирилл Брага/РИА Новости

Вместе с тем в 2025 году у брендов из Поднебесной значительно просели и продажи на отечественном рынке. Как сообщает «Автостат Инфо», в России по итогам первых семи месяцев

китайский сегмент впервые за несколько лет стал показывать устойчивое падение.

С января по июль было продано 326 тыс. автомобилей из КНР, что на 27% меньше, чем год назад.

«Китайский сегмент, сохраняя лидирующие позиции на российском рынке, сталкивается с очевидным замедлением. Спрос на массовые модели Chery, Haval и Geely снижается, что, возможно, указывает на исчерпание потенциала прежних стратегий», — уточнили в «Автостат Инфо».

По итогам января – августа 2025 года марка Haval просела на 21%, Chery — на 22%, Geely — на 46%, Changan — на 38%. Еще хуже ситуация с продажами оказалась у Omoda — к концу лета падение достигло почти 70%. Продажи новых автомобилей Haima в России фактически прекратились. Эту марку вместе с Kaiyi, Ora и BAIC автоэксперты неоднократно называли главными претендентами на уход с рынка России.

Исключением из тренда стали марки Jetour и Belgee, прибавившие в продажах за первые семь месяцев этого года 13% и 50% соответственно.

Слабое звено

Опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка считают, что падение предложения и продаж китайских марок — логичное следствие роста средней стоимости машин и затоваренности складов.

«Одна из причин сокращения объемов реализации китайских авто — изменение спроса.

Рост средней стоимости новых машин привел к увеличению затрат потребителей.

Средняя цена китайского автомобиля увеличилась до 3,53 млн рублей (+0,5%) . В итоге покупатели начали выбирать более доступные варианты», — рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Основатель компании «РоговМобиль» (специализируется на ввозе иномарок из Южной Кореи и Китая) Дмитрий Рогов обратил внимание на то, что в Россию значительно сократились поставки новых китайских автомобилей.

close Экспорт автомобилей в порту Ляньюньган, Китай VCG/Wang Chun/Global Look Press

«Сотрудники складов и железнодорожных терминалов сообщают, что в течение последних месяцев очень снизился объем привоза. Доходит до того, что коллективы целыми рабочими днями сидели на месте вместо разгрузки машин. Естественно, если новые машины не привозят, то и на продажу их не выставляют», — сообщил в беседе с «Газетой.Ru» Рогов.

По его словам, многие китайские автокомпании попали в кризисную ситуацию в России, а данные «Авто.ру» показали, кто из нихслабое звено.

В первую очередь речь идет о малопопулярных марках типа Ora, которая предлагает электромобили с очень эксцентричной внешностью, говорит собеседник.

«В 2022 году на наш рынок лавиной хлынули разнообразнейшие китайские бренды, причем зачастую это были производные от одной марки. Со временем стало ясно, что многие из них не зашли на рынок. Закрепились же те бренды, которые присутствовали в РФ и ранее», — подчеркнул Рогов.

Собеседник заметил, что далеко не все китайские аутсайдеры окончательно уйдут с рынка РФ — некоторые компании оставят эти марки из имиджевых соображений.

Дальше — хуже

Тренд на сокращение ассортимента китайских машин продолжится, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» ​​директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Падение предложения со стороны китайских брендов — вполне логичный процесс. После вывода множества моделей производители и поставщики сокращают модельный ряд. Тенденция будет иметь продолжение», — сказал эксперт.

close Менеджер отдела продаж в одном из автосалонов Москвы Bulkin Sergey/Global Look Press

Евгений Житнухин из Fresh считает, что спрос на китайские автомобили продолжит снижаться. Помогут в этой ситуации компаниям из КНР только значительные скидки.

«Если инфляция продолжит увеличиваться, а утильсбор будут индексировать, то цены на китайские автомобили будут расти,

что приведет к дальнейшему сокращению предложения моделей.

При этом бренды могут принять меры по поддержанию объемов продаж путем введения долгосрочных акций и скидок, и тогда ситуация стабилизируется», — заявил эксперт.

Рогов же заявил, что на рынке настал поворотный момент для китайских автоконцернов. По его словам, на руку им может сыграть улучшение условий кредитования, однако речь идет именно о популярных игроках.