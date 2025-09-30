На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Москвы перекроют движение 4 и 5 октября

В центре Москвы перекроют движение транспорта 4 и 5 октября
ЦОДД

В центре Москвы перекроют движение автотранспорта 4 и 5 октября из-за проведения полумарафона «Моя столица». Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«Движение перекроют: с 09:00 1 октября до 22:00 5 октября на Университетской площади. 4 октября с 08:00 до 16:00 на улице Косыгина и Мичуринском проспекте. 5 октября с 09:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники», — говорится в публикации.

Также 5 октября до 13:00 будут действовать ограничения на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

На указанных участках будет временно запрещена парковка до окончания полумарафона.

До этого сообщалось, что на МКАД на северо-востоке Москвы произошло ДТП, движение в районе места аварии оказался затруднено. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства аварии уточняются, из-за затруднения движения Дептранс призвал водителей искать пути объезда.

Ранее массовая авария парализовала движение на КАД в Петербурге.

