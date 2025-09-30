На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уникальный северокорейский седан «Чоллима» попал на фото

Алексей Дмитриев/Telegram-канал No Limits

Уикальный седан гольф-класса «Чоллима» сфотографировали в Северной Корее, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Это новый седан гольф-класса из Северной Кореи. Марка «Чоллима» — названа в честь мифического крылатого коня.До этого северокорейский бренд выпускал только тракторы и троллейбусы», — сообщает канал.

Отмечается, что технически это копия китайского седана MG-5 последнего поколения, а MG — это британская марка, принадлежащая китайцам с 2005 года.

По аналогии с «Москвичом» корейцы позаимствовали чужой автомобиль для создания своего автопрома. В КНДР такая новая машина стоит около $15 тыс. (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации) — как Lada Granta.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

