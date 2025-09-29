В России представили бронированный пикап «Легионер»

В России показали бронированный пикап «Легионер», похожий на Hummer

В России представили новый бронированны пикап «Легионер». Фотографии опубликованы в Telegram-канале компании-разработчика РБМ (Русские боевые машины).

Отмечается, что вес автомобиля составляет 6,5 тонн. Его грузоподъемность составляет 2,5 тонны. Двигатель - дизельный ЯМЗ 534 мощностью 200 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч. Запас хода 750 км.

Класс защиты автомобиля — БР 5. В кузове пикапа можно установить пулемет или разместить двух раненных на носилках. Внешне машина напоминает автомобиль Hummer.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат» компания «Ремдизель» собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

