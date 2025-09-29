На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продажи обновленных внедорожников Tank 400 начались в Китае

В Китае стартовали продажи обновленных внедорожников Tank 400
Tank

На китайском рынке начались продажи обновленных внедорожников Tank 400. Об этом сообщает carnewschina.com.

По сравнению с текущей моделью, новый Tank 400 стал на 21 мм короче, на 10 мм шире и на 5 мм выше, при этом колесная база осталась неизменной. Кроме того, появился новый бампер. Сзади исчез кожух запасного колеса.

В салоне появилось больше металлических текстурированных элементов, расширена подсветка, с тоннеля исчез селектор трансмиссии, на месте которого появился пульт управления подогревом и вентиляции и системой полного привода.

Обновленный Tank 400 доступен в двух гибридных модификациях мощностью 408 и 877 л.с.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее сообщалось, что Leapmotor начал продажи «самого красивого интеллектуального седана».

