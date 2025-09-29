На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер отреагировал на закон об отзыве водительских прав при выявлении некоторых болезней

Блогер Васильев отреагировал на новый закон об отзыве водительских прав
igorykor/Shutterstock/FOTODOM

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев прокомментировал работу над законом, по которому в России будут аннулировать водительские права водителей при выявлении у них опасных заболеваний, в том числе психических расстройств. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его мнению, лечить таких людей дорого, а выявлять — «еще дороже».

«После первых посадок этих инспекторов и врачей, из-за которых произойдет очередная трагедия, остальные начнут строже относиться. Но если всех психопатов вычленять, как бы половину России придется сажать», — сказал Васильев.

Накануне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. По его словам, как только появится сигнал о том, что человеку права противопоказаны, этот сигнал пойдет в МВД.

Леонов добавил, что в настоящее время разрабатывается система мониторинга, которая будет работать в режиме реального времени. Сейчас идет совмещение медицинских баз с данными МВД, уточнил глава комитета. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок водители смогут продолжать управлять транспортным средством до истечения срока действия прав.

Ранее в Госдуме объяснили, как водители смогут вернуть отозванные из-за болезни права.

