Блогер отреагировал на закон об отзыве водительских прав при выявлении некоторых болезней

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев прокомментировал работу над законом, по которому в России будут аннулировать водительские права водителей при выявлении у них опасных заболеваний, в том числе психических расстройств. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По его мнению, лечить таких людей дорого, а выявлять — «еще дороже».

«После первых посадок этих инспекторов и врачей, из-за которых произойдет очередная трагедия, остальные начнут строже относиться. Но если всех психопатов вычленять, как бы половину России придется сажать», — сказал Васильев.

Накануне глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. По его словам, как только появится сигнал о том, что человеку права противопоказаны, этот сигнал пойдет в МВД.

Леонов добавил, что в настоящее время разрабатывается система мониторинга, которая будет работать в режиме реального времени. Сейчас идет совмещение медицинских баз с данными МВД, уточнил глава комитета. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок водители смогут продолжать управлять транспортным средством до истечения срока действия прав.

Ранее в Госдуме объяснили, как водители смогут вернуть отозванные из-за болезни права.