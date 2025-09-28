На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об отзыве водительских прав при выявлении ряда болезней

Депутат Леонов: в России будут отзывать права при выявлении ряда полезней
true
true
true
close
igorykor/Shutterstock/FOTODOM

В России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все — ему аннулируются права», — сказал депутат.

Леонов добавил, что в настоящее время разрабатывается система мониторинга, которая будет работать в режиме реального времени. Сейчас идет совмещение медицинских баз с данными МВД, уточнил глава комитета.

Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок водители смогут продолжать управлять транспортным средством до истечения срока действия прав.

В августе депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить выдачу водительских прав с 16 лет за достижения в учебе, спорте или предпринимательстве. Парламентарии отметили, что в настоящее время установленный возрастной порог соответствует международной практике.

Ранее стало известно, можно ли оспорить лишение водительских прав из-за болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами