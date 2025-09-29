Стало известно, сколько китайских автомобилей продано в РФ за 20 лет

«Автостат»: за 20 лет в России продали более 3 млн новых китайских автомобилей

В России за 20 лет было продано 3 млн новых китайских автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Начиная с 2006 года в России реализовано почти 2,8 млн легковых, около 300 тысяч грузовых и порядка 30 тысяч легких коммерческих автомобилей китайских марок», — сообщил Целиков.

По его словам, чтобы продать первый миллион автомобилей, китайцам понадобилось 17 лет. Следующие два миллиона были реализованы за три года.

До этого Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

