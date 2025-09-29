В России рекордно выросли продажи новых автомобилей

В России выросли продажи новых легковых автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«На прошедшей неделе авторынок показал мощный рост. Было реализовано более 32 тысяч новых легковых автомобилей (32287 шт). Это на 21% больше, чем неделей ранее. Да и в целом это рекордные продажи с начала года. В плюсе абсолютно все бренды из топ-20», — сообщил Целиков.

По его словам, стоит ожидать хороших продаж вплоть до середины ноября. Параллельно должна увеличиться рыночная доля альтернативного импорта.

До этого Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.