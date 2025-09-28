В Подмосковье женщина-водитель застряла в авто из-за опасной парковки

В Подмосковье женщина-водитель неправильно припарковалась и застряла в машине

В Подмосковье женщина-водитель неправильно припарковалась и застряла в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Девушка по имени Дарья приехала домой и кружила в поисках места для парковки. В итоге дама решила «втиснуться». Втиснулась так, что зеркала оказались в сантиметре от соседних машин, а двери — что логично — не открывались», — говорится в публикации.

По рекомендации интернета девушка полезла через багажник и засняла это на видео.

