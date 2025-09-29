Автоэксперт объяснил, когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю

Менять летнюю резину на зимнюю рекомендуется при устойчивых температурах ниже +5°C днем и ночных заморозках. Об этом »Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, готовиться к этому процессу важно заранее. Так, стоит посетить станцию технического обслуживания для планового сервиса по пробегу или сроку эксплуатации, проверить все системы и оценить состояние зимней резины. Эксперт отметил, что в зависимости от бюджета автомобилисты могут подобрать резину премиальных, отечественных или китайских брендов.

«Возможно, у более бюджетных вариантов чуть больше износ или недостаточно высокий индекс скорости (до какой скорости можно разгоняться на конкретных покрышках — Прим. ред.), но нужно понимать, что зима не время для скоростного маневрирования», — добавил Хайцеэр.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что автомобилистам в Москве можно будет менять летнюю резину на зимнюю тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5°C. По его словам, обычно такой температурный режим приходится на стык октября и ноября. Синоптик добавил, что в этот период в столице наступает «автомобильная» осень.

