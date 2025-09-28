На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин набросился с кулаками на таксиста из-за стоимости проезда

Ставропольского таксиста жестко избил пассажир из-за стоимости поездки
Depositphotos

В Ставрополе таксиста избили из-за стоимости поездки. Об этом сообщает главное управление МВД России по Ставропольскому краю.

«Полицейские установили, что потерпевший работает в такси и подвозил одного из клиентов. Будучи недовольным итоговой стоимостью поездки после смены конечного пункта назначения, пассажир вступил в конфликт с водителем. Мужчина передал заявителю одну тысячу рублей, а когда получал сдачу, выхватил у него из рук все денежные средства, несколько раз ударил потерпевшего по лицу», — сообщили в полиции.

Нападавшего удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Москве байкеры врезались в автомобиль такси. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в такси, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Далее на записи заметно, как в легковую машину влетает второй мотоциклист.

Ранее в Уфе школьницы на электросамокате влетели в такси, и это попало на видео.

