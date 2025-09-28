Россиянин набросился с кулаками на таксиста из-за стоимости проезда

В Ставрополе таксиста избили из-за стоимости поездки. Об этом сообщает главное управление МВД России по Ставропольскому краю.

«Полицейские установили, что потерпевший работает в такси и подвозил одного из клиентов. Будучи недовольным итоговой стоимостью поездки после смены конечного пункта назначения, пассажир вступил в конфликт с водителем. Мужчина передал заявителю одну тысячу рублей, а когда получал сдачу, выхватил у него из рук все денежные средства, несколько раз ударил потерпевшего по лицу», — сообщили в полиции.

Нападавшего удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело.

